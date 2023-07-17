Молния
17 июля, 03:25,
обновлено 17 июля, 03:38

Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп в Крыму работают в обычном режиме

Движение туристов организовали по альтернативному маршруту

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп, соединяющие Крым с Херсонской областью, работают в штатном режиме. Об этом написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

"Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме. Организовано движение туристов по альтернативному маршруту", - написал Крючков.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация