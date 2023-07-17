В парке "Ергаки" в Красноярском крае от удара молнии погиб один человек

Еще трое пострадали

КРАСНОЯРСК, 17 июля. /ТАСС/. Девушка погибла в результате удара молнии в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края. Еще три человека пострадали, сообщили ТАСС в управлении МЧС по Хакасии, занимающемся проведением спасательных работ.

"По поступившей информации, в результате попадания молнии в туристическую группу погибла девушка, еще три человека, взрослые, получили ожоги. Сегодня утром в сторону пострадавших выдвинулись спасатели, базирующиеся в парке "Ергаки", - сообщил представитель ведомства, добавив, что в парке работают спасатели, относящиеся к Южно-Сибирскому поисково-спасательному отряду МЧС РФ, дислоцирующемуся в республике.

Как сообщили ТАСС в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, туристическая группа из 14 человек отправилась в поход по горам в "Ергаках". В воскресенье четверо туристов начали подъем на пик Звездный. "В связи с ухудшением погодных условий, когда туристы находились на высоте скалы около 400 м, произошел удар молнии, в результате чего из четверых туристов женщина погибла на месте, двое мужчин получили травмы ног, один не пострадал", - сообщил представитель ведомства. Вместе со спасателями на место происшествия выехали и следователи.

Природный парк "Ергаки" расположен на юге Красноярского края, в предгорье Западного Саяна, в истоках шести рек. Природным парком краевого значения "Ергаки" стали в 2005 году.