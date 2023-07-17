Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста

Имеется повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма, отметили в ведомстве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста, имеется повреждение дорожного полотна на пролетах сооружения со стороны республики Крым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.

"В Минтрансе России сообщили, что со стороны р. Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. <..> В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что обследование состояния моста продолжается.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ. Власти Крыма заявили, что в регионе есть все необходимые запасы ГСМ, продовольственных и промышленных товаров. В расположенном около Крымского моста Темрюкском районе создан оперативный штаб.