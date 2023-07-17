Спецгруппа следователей выехала на Крымский мост из-за ЧП

Специалисты проведут следственные действия в связи с происшествием

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Руководство и следователи по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю направляются к месту ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Руководство Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю и специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту", - говорится в сообщении.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ. По данным справочной Южной пригородной пассажирской компании, движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту также временно остановлено.

Власти Крыма заявили, что в регионе есть все необходимые запасы ГСМ, продовольственных и промышленных товаров. В расположенном около Крымского моста Темрюкском районе создан оперативный штаб.