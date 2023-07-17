В Турции возобновили тушение крупного природного пожара

По информации местных властей, жертв нет

СТАМБУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Авиационная группировка в понедельник с рассветом возобновила в полном составе тушение природного пожара в провинции Хатай на юго-востоке Турции, площадь которого составляет более 200 гектаров. Об этом сообщил телеканал TRT.

По данным местных властей, жертв нет. Ночью тушение велось ограниченными средствами. В уезде Белен, который находится в эпицентре пожара, эвакуированы местные жители. Работами по тушению руководит министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. По его словам, задействовано 30 единиц авиатехники (9 самолетов и 21 вертолет), а также свыше 60 наземных средств. Ожидается, что очаги возгорания будут локализованы в течение нескольких часов.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил журналистам, что причиной пожара, по предварительной версии, стал человеческий фактор. Полиция проводит расследование, задержаны два человека, которые могут быть причастны к возникновению пожара, сказал он в эфире TRT.

Информация о пожаре в приграничной с Сирией провинции Хатай поступила в департамент по чрезвычайным ситуациям во второй половине дня в воскресенье. Для его тушения в регион сразу были переброшены наземная пожарная техника и спасатели, вызвана авиация.

Природные пожары в воскресенье также возникли в средиземноморской провинции Мерсин. Ситуация там, как сообщают власти, находится под контролем. Местами проводилась эвакуация, но она носила профилактический характер.

Турция в последние дни столкнулась с жаркой погодой. Местами температура воздуха превышает 45 градусов, что способствует возникновению природных пожаров. По данным властей, в воскресенье в стране было зафиксировано 19 лесных пожаров, 16 из них потушены.