Уровень воды в Селенге в пределах Улан-Удэ начал понижаться

По состоянию на утро 17 июля уровень воды в реке в границах города составляет 248 см

УЛАН-УДЭ, 17 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Селенга в пределах города Улан-Удэ начал понижаться, паводковая обстановка стабилизируется. Об этом сообщил ТАСС в понедельник мэр города Игорь Шутенков.

"Обстановка начинает стабилизироваться. За прошедшие сутки уровень воды в Селенге снизился на 4 см", - сообщил Шутенков.

По состоянию на утро понедельника уровень воды в Селенге в границах Улан-Удэ составляет 248 см, наблюдается выход воды на пойму слоем 18 см. По данным пресс-службы администрации Улан-Удэ, в городе рядом с Селенгой подтоплено 24 участка и 1 дом, где вода поднялась выше пола.

На прошлой неделе уровень воды в Селенге достиг пикового для июля значения - 152 см. При 130 см вода выходит на пойму. "Дожди в ближайшее время не прогнозируются, установилась жаркая сухая погода, но вода с верховьев скатывается и еще какое-то время будет держаться примерно на таком уровне", - отметил мэр.

Обильные осадки шли в Бурятии, в том числе в Улан-Удэ, с начала июля. 13 июля из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на территории Улан-Удэ введен режим повышенной готовности. 14 июля в столице Бурятии развернут оперативный штаб.

Паводок в связи с повышением уровня воды в Селенге наблюдается также на юге Бурятии. Там, в селе Наушки, вода вышла на пойму слоем 23 см, в селе Усть-Кяхта - слоем 37 см, в селе Новоселенгинск - слоем 98 см, в селе Кабанск - слоем 76 см. Также повысился уровень воды в реке Баргузин на севере республики, там наблюдается выход воды на пойму слоем 40 см.