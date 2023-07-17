На Сахалине жителям Москвы грозит до 12 лет колонии по делу о взяточничестве

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июля. Житель Москвы и столичный адвокат предстанут перед Южно-Сахалинским городским судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве и в покушении на мошенничество. Им грозит до 12 лет лишения свободы и огромный штраф, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Обвиняемому в посредничестве во взяточничестве грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, обвиняемому в покушении на мошенничество грозит срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, москвич прибыл на Сахалин для оказания помощи в решении вопросов, связанных с уголовным преследованием знакомых. Разобраться с проблемой планировалось путем посредничества в передаче взятки в особо крупном размере - 14 млн рублей - должностным лицам силовых структур и судье, в производстве которого будет уголовное дело. Присутствовавший при обсуждении этого вопроса московский адвокат, прибывший по приглашению злоумышленника, подтвердил свое намерение и возможность передать незаконное вознаграждение судье. При этом на самом деле он не планировал этого делать, а хотел обманным путем получить денежные средства взяткодателя. При передаче части взятки в размере 3 млн рублей фигуранты уголовных дел были задержаны на месте преступления.

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), и адвоката московской коллегии, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).