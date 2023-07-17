Двое жителей Белгородской области погибли из-за ЧП на Крымском мосту

Пострадал ребенок

БЕЛГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины и женщины, жителей региона, в результате ЧП на Крымском мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней тяжести, отметил глава региона в своем Telegram-канале.

"Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников - министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область. Самое тяжелое - ее родители погибли, папа и мама", - рассказал Гладков.

Он добавил, что дал поручение главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными семьи, чтобы оказать всю необходимую помощь.

Как уточняется в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, у ребенка предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, готовится борт санавиации для транспортировки девочки. "В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. По данным Минтранса России, на мосту повреждено дорожное полотно, сами пролеты находятся на своих опорах. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы. Железнодорожное сообщение предполагается возобновить до 09:00.