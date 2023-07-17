Задержанные в связи с ЧП на Крымском мосту поезда по возможности введут в расписание

Составы в сообщении с Краснодарским краем следуют согласно графику

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Поезда, задержанные из-за ситуации на Крымском мосту, будут по возможности вводиться в расписание, сообщили в пресс-службе РЖД.

"Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют согласно графику.

В справочной Южной пригородной пассажирской компании ранее сообщили, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале написал, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 09:00 мск.

Ранее Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ.