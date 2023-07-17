На юге Казахстана сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Жертв и пострадавших нет

АСТАНА, 17 июля. /ТАСС/. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Жамбылской области на юге Казахстана, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба компании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги").

"17 июля в 01:05 (16 июля в 22:05 мск) на станции Аспара на участке Турксиб - Шу произошел сход грузовых вагонов. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении. Количество сошедших с рельсов вагонов не уточняется.

В компании отметили, что инцидент повлиял на график движения пассажирских поездов. "Все поезда обеспечены питьевой водой, работают вагоны-рестораны. Для выяснения причин схода создана специальная комиссия", - указали в пресс-службе.