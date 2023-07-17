Что известно о ЧП на Крымском мосту

Мужчина и женщина погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их дочь пострадала. Движение по мосту приостановлено, сообщил в понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов.

Официальной информации о причинах ЧП пока нет. В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах моста повреждено дорожное полотно, но не подтвердили сведения о повреждении опор.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем в данный момент.

Обстоятельства ЧП

Об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры сообщил в своем Telegram-канале Сергей Аксенов около 04:20 мск. Он не уточнил характер происшествия.

В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. По данным министерства, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, опоры не получили повреждений.

Погибшие и пострадавшая

В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Их несовершеннолетняя дочь пострадала, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Власти сообщали, что у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, девочку готовят к перевозке в Краснодарский край санитарной авиацией.

Действия властей

На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Туда также отправились руководители и следователи крымского главка СК.

В Темрюкском районе Краснодарского края организовали оперативный штаб для координации действий всех служб и организации помощи людям, стоящим в пробке на подъездах к мосту.

Министерство курортов Крыма также развернуло координационный штаб, открыта горячая линия.

Остановка движения

Автомобилистов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, им доступен наземный маршрут, проходящий через новые регионы РФ. При этом пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 3 км.

Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту также временно остановлено. По словам Сергея Аксенова, его планируется восстановить к 09:00 мск.

Паромная переправа между Крымом и Кубанью пока тоже не работает. Ее временно закрыли в воскресенье вечером.

Ситуация в Крыму

Глава Крыма попросил жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Власти также призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах.

Туристам в связи с произошедшим окажут всю необходимую помощь, заверил советник главы Крыма Олег Крючков.

На полуострове есть необходимые запасы горюче-смазочных материалов, продовольствия и промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.

Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.

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