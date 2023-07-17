Что известно о ЧП на Крымском мосту

Сергей Мальгавко/ ТАСС
Крымский мост
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Мужчина и женщина погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их дочь пострадала. Движение по мосту приостановлено, сообщил в понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов.

Официальной информации о причинах ЧП пока нет. В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах моста повреждено дорожное полотно, но не подтвердили сведения о повреждении опор.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем в данный момент.

Обстоятельства ЧП

  • Об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры сообщил в своем Telegram-канале Сергей Аксенов около 04:20 мск. Он не уточнил характер происшествия.
  • В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. По данным министерства, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, опоры не получили повреждений.

Погибшие и пострадавшая

  • В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
  • Их несовершеннолетняя дочь пострадала, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Власти сообщали, что у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, девочку готовят к перевозке в Краснодарский край санитарной авиацией.

Действия властей

  • На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Туда также отправились руководители и следователи крымского главка СК.
  • В Темрюкском районе Краснодарского края организовали оперативный штаб для координации действий всех служб и организации помощи людям, стоящим в пробке на подъездах к мосту.
  • Министерство курортов Крыма также развернуло координационный штаб, открыта горячая линия.

Остановка движения

  • Автомобилистов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, им доступен наземный маршрут, проходящий через новые регионы РФ. При этом пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 3 км.
  • Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту также временно остановлено. По словам Сергея Аксенова, его планируется восстановить к 09:00 мск.
  • Паромная переправа между Крымом и Кубанью пока тоже не работает. Ее временно закрыли в воскресенье вечером.

Ситуация в Крыму

  • Глава Крыма попросил жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Власти также призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах.
  • Туристам в связи с произошедшим окажут всю необходимую помощь, заверил советник главы Крыма Олег Крючков.
  • На полуострове есть необходимые запасы горюче-смазочных материалов, продовольствия и промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.
  • Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.

Предыдущее ЧП

  • Рано утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт - там был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли четыре человека.
  • В результате взрыва обрушились два пролета автодорожной части моста, а на железнодорожной загорелись топливные цистерны.
  • В ФСБ России сообщили, что теракт организовали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Следственный комитет установил 12 человек, имеющих непосредственное отношение к совершению преступления.
  • Восстановительные работы шли несколько месяцев, в феврале 2023 года Крымский мост был полностью открыли для движения.
 
Теги:
РоссияКрымПроисшествие на Крымском мосту
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация