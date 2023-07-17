Что известно о ЧП на Крымском мосту

Мужчина и женщина погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их дочь пострадала. Движение по мосту приостановлено, сообщил в понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов.
Официальной информации о причинах ЧП пока нет. В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах моста повреждено дорожное полотно, но не подтвердили сведения о повреждении опор.
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем в данный момент.
Обстоятельства ЧП
- Об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры сообщил в своем Telegram-канале Сергей Аксенов около 04:20 мск. Он не уточнил характер происшествия.
- В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. По данным министерства, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, опоры не получили повреждений.
Погибшие и пострадавшая
- В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
- Их несовершеннолетняя дочь пострадала, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Власти сообщали, что у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, девочку готовят к перевозке в Краснодарский край санитарной авиацией.
Действия властей
- На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Туда также отправились руководители и следователи крымского главка СК.
- В Темрюкском районе Краснодарского края организовали оперативный штаб для координации действий всех служб и организации помощи людям, стоящим в пробке на подъездах к мосту.
- Министерство курортов Крыма также развернуло координационный штаб, открыта горячая линия.
Остановка движения
- Автомобилистов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, им доступен наземный маршрут, проходящий через новые регионы РФ. При этом пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 3 км.
- Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту также временно остановлено. По словам Сергея Аксенова, его планируется восстановить к 09:00 мск.
- Паромная переправа между Крымом и Кубанью пока тоже не работает. Ее временно закрыли в воскресенье вечером.
Ситуация в Крыму
- Глава Крыма попросил жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Власти также призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах.
- Туристам в связи с произошедшим окажут всю необходимую помощь, заверил советник главы Крыма Олег Крючков.
- На полуострове есть необходимые запасы горюче-смазочных материалов, продовольствия и промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.
- Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
Предыдущее ЧП
- Рано утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт - там был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли четыре человека.
- В результате взрыва обрушились два пролета автодорожной части моста, а на железнодорожной загорелись топливные цистерны.
- В ФСБ России сообщили, что теракт организовали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Следственный комитет установил 12 человек, имеющих непосредственное отношение к совершению преступления.
- Восстановительные работы шли несколько месяцев, в феврале 2023 года Крымский мост был полностью открыли для движения.