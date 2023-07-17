Губернатор Камчатского края сообщил о стабилизации ситуации с природными пожарами

Действующим остается только пожар в Тигильском районе

ТАСС, 17 июля. Ситуация с природными пожарами на Камчатке стабилизировалась, в регионе действует только один пожар. Об этом в понедельник сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

"Благодаря слаженной работе спасателей и добровольцев на Камчатке удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами, действующим остается только один - в Тигильском районе. Напомню, что пожароопасный сезон продолжается, поэтому убедительно прошу соблюдать меры предосторожности в лесах", - сообщил губернатор.

Он добавил, что в регионе удалось ликвидировать 14 природных пожаров общей площадью 1 374 га. Продолжает действовать один пожар - у поселка Лесной, где продолжается тление кедрача, и при повышении температуры воздуха возобновляется горение.