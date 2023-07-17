В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисном здании

Его задержали, сообщили в МВД Украины

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали мужчину, устроившего стрельбу в офисном здании в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По информации, которая опубликована на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), утром неизвестный проник в здание на улице Бойчука и оказал вооружение сопротивление прибывшему на место наряду частной охраны. В результате перестрелки пострадал один из сотрудников. Мужчину удалось обезвредить после прибытия на место спецназа. Задержанный оказался владельцем одного из офисных помещений.

Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное убийство.