В НАК заявили, что Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника

На месте работают экстренные службы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Два надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост", - говорится в сообщении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате теракта повреждено дорожное полотно моста. "При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", - сообщили в НАК.

На месте ЧП работают экстренные службы. Правоохранительные органы проводят оперативные и следственные действия.