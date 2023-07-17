В Архангельской области загорелся жилой дом

Пожар локализовали

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июля. /ТАСС/. Пятиэтажный жилой дом горит в поселке Савинский Плесецкого района Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. Жильцы эвакуировались.

"В Плесецком районе ликвидируют крупный пожар в пятиэтажном жилом доме, - указано в сообщении. - Площадь пожара достигла 300 кв. м. На тушение подано шесть пожарных стволов, в непригодной для дыхания среде работает три звена ГДЗС (газодымозащитной службы). В общей сложности к борьбе с огнем привлечено восемь единиц основной и специальной пожарной техники, более 20 человек личного состава".

На момент прибытия первых подразделений горела кровля, было сильное задымление в чердачном помещении. Жильцы самостоятельно эвакуировались. Из-за стремительного распространения пожара и угрозы дальнейшего распространения был объявлен ранг 1-Бис. Направлены дополнительные силы и средства из города Мирный.

В 09:20 мск пожар локализован. О пострадавших не сообщается.