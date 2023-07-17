В Херсонской области сообщили о пресечении попытки проникновения украинской ДРГ

Российские силы также пресекли попытку форсировать Днепр около Садового и Антоновки, сообщили в экстренных службах

ГЕНИЧЕСК, 17 июля. /ТАСС/. Силы РФ за сутки пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Великий и две попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр около Садового и Антоновки Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожена одна лодка, три боевика. <…> Пресечены две попытки ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Садовое и Антоновка, в результате огневого поражения уничтожено 3 лодки и 14 боевиков", - сказал он.

В регионе также сообщили об уничтожении украинской РСЗО "Верба" на правом берегу Днепра.