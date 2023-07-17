СК заявил, что террористическую атаку на Крымский мост совершили украинские спецслужбы

Следствие устанавливает лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению преступления

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украинские спецслужбы совершили атаку на Крымский мост в понедельник утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По данным следствия, в ночь на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц - мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения", - говорится в сообщении.

В рамках возбужденного уголовного дела назначены необходимые экспертизы. "Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления", - добавили в ведомстве.

В НАК сообщили, что террористическую атаку на Крымский мост совершили два надводных украинских беспилотника.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате теракта повреждено автодорожное полотно Крымского моста.