Мишустин поручил комиссии Хуснуллина заняться последствиями атаки на Крымский мост

По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, правкомиссия уже занимается ликвидацией последствий ЧП

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина уже занимается ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

"Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Она была создана председателем правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на мосту в октябре 2022 года", - сообщил он.