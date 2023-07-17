17 июля, 07:13,
обновлено 17 июля, 07:20
Атака на Крымский мост

Мишустин поручил комиссии Хуснуллина заняться последствиями атаки на Крымский мост

По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, правкомиссия уже занимается ликвидацией последствий ЧП

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина уже занимается ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

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"Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Она была создана председателем правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на мосту в октябре 2022 года", - сообщил он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичАтака на Крымский мост
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