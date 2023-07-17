Под Ярославлем при пожаре в дачном доме погибли женщина и ребенок

Следственный отдел СУ СК РФ по региону начал проверку по факту случившегося

ЯРОСЛАВЛЬ 17 июля. /ТАСС/. Женщина и двухлетний ребенок погибли в результате пожара в дачном доме под Ярославлем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

"17 июля в одном из домов, расположенных в СНТ "Пахма" Ярославского района Ярославской области, произошел пожар, в результате которого погибли женщина 1979 года рождения и ребенок 2021 года рождения", - говорится в сообщении.

Ярославский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ярославской области начал проверку по факту случившегося. В настоящий момент пожар ликвидируют сотрудники МЧС России по региону.

"Назначено проведение необходимых экспертиз, в том числе пожаро-технической для определения точной причины возгорания", - уточнили в пресс-службе.