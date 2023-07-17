Балицкий заявил, что сухопутный маршрут в Крым через Запорожскую область безопасен

Врио губернатора также охарактеризовал чрезвычайное происшествие на Крымском мосту как "очередной теракт киевского режима, хладнокровный и циничный"

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Сообщение наземным маршрутом с Крымом через Запорожскую область работает в штатном режиме, движение безопасно, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Крым не отрезан от материковой части России и не может быть отрезан, сухопутный маршрут через новые регионы, в том числе через Запорожскую область, работает в штатном режиме. По поручению правительства РФ автомобильный трафик будет упорядочен с максимальным удобством для наших граждан через новые регионы. Администрация Запорожской области окажет всю необходимую помощь в этой работе, сухопутный маршрут безопасен и отработан", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий охарактеризовал чрезвычайное происшествие на Крымском мосту как "очередной теракт киевского режима, хладнокровный и циничный".

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, а грузовые - только через новые регионы.