Число погибших при обрушении дома в Каире возросло до семи

Еще четверо получили травмы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении в понедельник четырехэтажного дома в Каире возросло до семи, еще четверо получили травмы. Об этом сообщил местный телеканал Sada El Balad.

По его данным, инцидент произошел в районе Хадаик-эль-Кобба, расположенном в северной части столицы. На место прибыла команда специалистов, которая продолжает разбирать завалы. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

Информации о причинах обрушения здания пока не приводится.

В воскресенье египетская газета Al Ahram со ссылкой на местные власти сообщила, что два человека погибли, более десяти пострадали при обрушении пятиэтажного дома к северу от Каира.

В новость внесены изменения (11:25 мск) - число погибших возросло до семи.