Спикер Госсовета Крыма назвал Зеленского "главным исполнителем" теракта на Крымском мосту

Владимир Константинов подчеркнул, что "здесь не должно быть никаких полутонов в этой всей истории"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский является "главным исполнителем и главным инициатором" теракта на Крымском мосту, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Безусловно, главный исполнитель и главный инициатор - это сам Зеленский. Здесь не должно быть никаких полутонов в этой всей истории. Там все решения принимаются только наверху, ссылка на какие-то мифические спецслужбы, которые могут им не контролироваться, - это абсолютная утопия, это для наивных людей", - сказал Константинов.

Константинов также сообщил, что в регионе надеются на восстановление движения по Крымскому мосту по одной полосе.

"Одна часть моста разрушена, но по второй части сейчас ведется экспертиза, если по ней возможно будет восстановить движение, для нас это будет очень хорошая новость, если хотя бы в реверсивном движении будет восстановлено", - сказал Контантинов.

Он также добавил, что многие отельеры уже соглашаются продлить путевки туристам на полуострове.

"Особой паники нет <...>, на предмет продления отдыха с отельерами уже проговариваем, многие уже соглашаются на бесплатной основе продлить путевки", - сказал он.