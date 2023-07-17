В Ярославской области в результате ДТП с пьяным водителем пострадали девять человек

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль съехал с проезжей части в кювет в Любимском районе Ярославской области в воскресенье, в результате ДТП пострадали девять человек, из них восемь госпитализированы, водитель автомобиля был пьян. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"В результате ДТП пострадали девять человек. С травмами в лечебное учреждение госпитализированы семеро пассажиров, один из которых несовершеннолетний 2005 г. р., четверо молодых людей 1997, 2000, 2001 и 2002 годов рождения, две девушки 2001 и 2003 годов рождения и водитель автомобиля. Пассажиру, девушке 2005 года рождения, назначено амбулаторное лечение. У водителя автомашины Ford Focus установлено состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на автодороге Пречистое - Любим - Буй. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии.

"В отношении молодого человека вынесены определения о возбуждении дел об административном расследовании по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 12.24 (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)", - уточнили в пресс-службе. Также в отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).