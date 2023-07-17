Прокуратура обжаловала решение о домашнем аресте замглавы Минцифры Паршина

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Прокуратура подала протест на решение отправить под домашний арест заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"В суд поступило апелляционное представление на решение суда назначить домашний арест Паршину", - заявили в пресс-службе.
На прошлой неделе Басманный суд отправил Паршина под домашний арест на два месяца по делу о получении крупной взятки.
По данным некоторых СМИ, сумма взятки, получении которой обвиняется чиновник, составляет 3,5 млн рублей. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии.