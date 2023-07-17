В Волгограде задержали четверых подозреваемых в серии поджогов

Один из злоумышленников оказался несовершеннолетним

ТАСС, 17 июля. Полицейские задержали в Волгограде четверых подозреваемых в совершении серии поджогов, в том числе одного несовершеннолетнего. Возбуждены уголовные дела, сообщается на портале "МВД Медиа".

"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Волгограду задержаны четверо ранее судимых местных жителей, подозреваемых в совершении серии поджогов. Один из которых несовершеннолетний. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальные фигуранты заключены под стражу", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что злоумышленники в одном из мессенджеров нашли объявление с предложением заработка. Они получали от анонимного работодателя задания поджигать входные двери домов и квартир. В одном из случаев сообщники бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. Выбор объектов противоправных действий объяснялся наличием у владельцев долговых обязательств.

Устанавливаются все участники криминальной схемы, а также возможная причастность задержанных к совершению других преступлений.