В Свердловской области трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду

Ей оказали медицинскую помощь, следователи устанавливают обстоятельства происшествия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Воспитанница детского сада в Серове Свердловской области выпила вещество, по предварительным данным, являющееся растворителем. Следствие организовало проверку по факту инцидента, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В одном из детских садов в городе Серове произошёл инцидент, связанный с тем, что малолетняя воспитанница учреждения употребила внутрь вещество, по предварительным данным, являющееся растворителем. <?> В связи с тем, что в данной ситуации под угрозу были поставлены жизнь и здоровье ребёнка, территориальным следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.

Девочке незамедлительно оказали медицинскую помощь, добавили в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится экспертиза. По итогам проверки ведомство примет решение на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Трехлетнюю девочку доставили в больницу с диагнозом отравление растворителем, ожог ротовой полости, уточнили в пресс-службе управления прокуратуры по Свердловской области. По предварительной информации ведомства, ребенок, находясь в раздевалке, открыл шкафчик, где хранились утерянные вещи, взял бутылку и выпил из нее жидкость.

"При этом, растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке детского сада, где гуляют во время прогулки дети ее группы", - отметили в прокуратуре, добавив, что ведомство также организовало проверку.