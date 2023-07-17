В Анапе после теракта на Крымском мосту усилят меры безопасности

Городские власти также помогут Темрюкскому району с доставкой питьевой воды и продуктов для туристов

ТАСС, 17 июля. Мэр Анапы Василий Швец поручил усилить меры безопасности на инфраструктурных объектах и транспортных узлах города после совершенной атаки на Крымский мост, сообщается в Telegram-канале мэрии.

"Все городские службы и правоохранительные структуры Анапы работают в режиме повышенной готовности. Сейчас необходимо дополнительно укрепить безопасность на объектах инфраструктуры, железнодорожных и автовокзалах, принять меры для предупреждения любых нештатных ситуаций", - приводятся в сообщении слова Швеца с заседания оперативного штаба.

Власти города помогут Темрюкскому району с доставкой питьевой воды и продуктов для задержавшихся перед Крымским мостом людей. При этом в мэрии заявили, что курортный сезон в Анапе продолжается в штатном режиме.