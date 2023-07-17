17 июля, 09:01
Атака на Крымский мост

СК опубликовал видео поврежденной части Крымского моста

На кадрах показана работа следователей

© СК России

Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором показаны последствия теракта на Крымском мосту. Запись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

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"Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту", - говорится в подписи к видео.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы. 

Теги:
Атака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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