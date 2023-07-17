В Саратовской области сошла вода в населенный пунктах, которые ранее затопило из-за ливня

Спасатели обеспечили своевременную эвакуацию людей и домашних животных

САРАТОВ, 17 июля. /ТАСС/. Вода сошла в ранее затопленных из-за ливня населенных пунктах, расположенных в Озинском районе Саратовской области. Доступ к домам открыт, сообщили в понедельник в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона в понедельник.

"В затопленных вчерашними ливнями селах Озинского района сошла вода, доступ к домовладениям открыт. <…> Спасатели областной службы спасения во все время прохождения ЧС находились на месте, обеспечив своевременную эвакуацию людей и домашних животных. К оказанию помощи жителям села Солянка также привлечены сотрудники противопожарной службы области", - сообщили в ведомстве.

Административная комиссия проводит мероприятия по оценке ущерба пострадавшим гражданам и имуществу.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что в воскресенье из-за обильного дождя подтопило дома в селе Солянка и поселке Белоглинный.

К вечеру воскресенья в этих населенных пунктакх ввели режим чрезвычайной ситуации. По информации управления, там было подтоплено порядка 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений были полностью затоплены. Пострадали 183 человека, проводилась эвакуация жителей.