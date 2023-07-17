Путин заслушал доклады Хуснуллина, глав ФСБ, Минтранса, Крыма после атаки на мост

Глава государства проведет по видео-конференц-связи совещание о ситуации на Крымском мосту

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял доклады вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, руководителя ФСБ Александра Бортникова, главы Минтранса Виталия Савельева и губернатора Крыма Сергея Аксенова о последствиях атаки на Крымский мост. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева и губернатора Крыма Аксенова о последствиях террористической атаки на Крымский мост", - сказал представитель Кремля.

Он также сообщил, что вечером проведет по видео-конференц-связи (ВКС) совещание о ситуации на Крымском мосту - после того, как получит все необходимые доклады.

"В настоящий момент по поручению главы государства [вице-премьер РФ Марат] Хуснуллин вылетает в регион. После ознакомления на месте с ситуацией, президент будет ожидать где-то приблизительно к семи вечера доклады по ВКС. Будет совещание по ВКС, в ходе которого Хуснуллин с места доложит о положении дел", - сказал он.