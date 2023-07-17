17 июля, 09:02,
обновлено 17 июля, 09:34
Атака на Крымский мост

Песков: разговор о дополнительных мерах безопасности в Крыму после теракта пока не велся

Представитель Кремля отметил, что они постоянно совершенствуются

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Дополнительные меры безопасности в Крыму после теракта на Крымском мосту пока не обсуждались, но они постоянно совершенствуются. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются и совершенствуются", - констатировал представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что Крым сейчас испытывает дополнительную "туристическую нагрузку, возникают очереди [к пунктам досмотра], об этом неоднократно заводили речь на совещаниях у президента, говорилось о том, что, конечно, главной задачей является обеспечить безопасность".

"Мы знаем причину (ЧП на Крымском мосту - прим. ТАСС), мы знаем тех, кто стоит за этим террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер, дополнительной работы", - указал Песков. Отвечая на вопрос о возможности дополнительных мер безопасности в Крыму, он заметил, что "о каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся".

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАтака на Крымский мост
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