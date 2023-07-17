В Выборгском районе Петербурга загорелся производственный склад

Причины возгорания уточняются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Производственный склад горит в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"17 июля в 10:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, 2-й Верхний переулок, дом 5И. В помещении склада происходит горение обстановки на площади 30 кв. м", - говорится в сообщении.

Спасатели работают по дополнительному номеру 1-Бис. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания уточняются.

В ликвидации пожара участвуют 12 единиц спецтехники и 54 человек личного состава МЧС.