17 июля, 09:08

В Выборгском районе Петербурга загорелся производственный склад

Причины возгорания уточняются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Производственный склад горит в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"17 июля в 10:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, 2-й Верхний переулок, дом 5И. В помещении склада происходит горение обстановки на площади 30 кв. м", - говорится в сообщении.

Спасатели работают по дополнительному номеру 1-Бис. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания уточняются.

В ликвидации пожара участвуют 12 единиц спецтехники и 54 человек личного состава МЧС. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация