17 июля, 09:13,
обновлено 17 июля, 09:27
Атака на Крымский мост

Хуснуллин сообщил, что все паромы на Керченской переправе готовы к организации перевозок

© ТАСС/ Ruptly

Вице-премьер РФ добавил, что ясность по срокам восстановления Крымского моста будет к вечеру

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Все паромы на Керченской переправе готовы к работе по организации перевозок. Об этом сообщил в видеообращении вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (видео журналистам предоставила пресс-служба).

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"В ближайшее время запустим паромную переправу, все паромы готовы к работе по организации перевозке пассажиров и машин", - сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что ясность по срокам восстановления Крымского моста будет к вечеру.

"Строители уже занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления", - сказал он. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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