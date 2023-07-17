Хуснуллин сообщил, что все паромы на Керченской переправе готовы к организации перевозок

Вице-премьер РФ добавил, что ясность по срокам восстановления Крымского моста будет к вечеру

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Все паромы на Керченской переправе готовы к работе по организации перевозок. Об этом сообщил в видеообращении вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (видео журналистам предоставила пресс-служба).

"В ближайшее время запустим паромную переправу, все паромы готовы к работе по организации перевозке пассажиров и машин", - сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что ясность по срокам восстановления Крымского моста будет к вечеру.

"Строители уже занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления", - сказал он.