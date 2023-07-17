В Удмуртии с начала 2023 года число лесных пожаров выросло в 10 раз

Площадь пожаров составила около 900 га

ТАСС, 17 июля. Количество лесных пожаров в Удмуртии выросло в 10 раз, большинство из них зарегистрированы в Камбарском и Сарапульском районах, сообщил на аппаратном совещании органов госвласти начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Пряженцев.

"Зарегистрированы 38 лесных пожаров, увеличение в 10 раз, общая площадь 103 га. Наибольшее количество произошло в Камбарском и Сарапульском районах", - привел Пряженцев данные статистики с начала года.

Он отметил, что с начала года ликвидированы 280 возгораний сухой травы, по сравнению с прошлым годом количество таких возгораний увеличилось в 4 раза. Площадь пожаров составила около 900 га.

Пряженцев добавил, что высокой оценки заслуживает деятельность добровольцев, которые вносят большой вклад в дело пожаротушения и профилактики. "С начала года подразделения добровольной пожарной охраны принимали участие в тушении 430 пожаров, к ликвидации привлекались более 800 человек и около 200 единиц техники", - заключил начальник ГУ МЧС России по региону.