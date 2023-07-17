В Красноярске задержали двое мужчин, вымогавших у Олега Митволя 100 млн рублей

Задержанные предлагали обеспечить ему мягкий приговор по уголовному делу

ТАСС, 17 июля. Двое мужчин задержаны в Красноярске за вымогательство около 100 млн рублей у находящегося под следствием председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя, сообщили в понедельник ТАСС в правоохранительных органах.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в центре Красноярска с поличным были задержаны двое мужчин, вымогавших у Олега Митволя около 100 млн рублей за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении. В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия. После допроса будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь защита экс-чиновника отказалась от комментариев, сославшись на согласование позиции с Митволем.

В июле 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь. В силовых структурах ТАСС сообщали, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее был арестован бывший руководитель краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров. Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.