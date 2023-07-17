17 июля, 09:28,
обновлено 17 июля, 09:45
Атака на Крымский мост

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в больницу в Краснодаре

Она находится в реанимации

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту, доставлена в больницу в Краснодаре.

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Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

"Пострадавшую девочку доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы. Еще в Темрюкской ЦРБ ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. <...> Сейчас медики продолжат комплекс лечебно-диагностических мероприятий, ее проконсультируют ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику ведения пациента", - написала Минькова в Telegram-канале.

Ранее Минькова сообщила, что ребенка госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести, девочка дышит самостоятельно, ее жизни ничего не угрожает. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрымАтака на Крымский мост
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