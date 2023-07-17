По Белгородской области за сутки со стороны ВСУ выпущено более 60 снарядов

В результате ЧП погиб один человек

ТАСС, 17 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили более 60 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, в том числе сбросили 5 взрывных устройств с беспилотников. В результате обстрела Шебекинского округа погибла женщина и получил ранения мужчина, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 8 снарядов из РСЗО "Град". В результате обстрела погибла женщина. Есть пострадавший - мужчина с осколочным ранением голени, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Осколками снарядов повреждены фасады и выбиты окна в школе, магазине и торговых павильонах", - написал он.

По данным Гладкова, в Шебекино также повреждены пять автомобилей, гараж и дорожное полотно, в селе Середа противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство, обошлось без последствий, а по селу Терезовка выпущено четыре артиллерийских снаряда, там также нет пострадавших и разрушений.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка - 5. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА 4 взрывных устройства. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Красный Хутор - зафиксировано 3 артиллерийских снаряда и 11 гранатометных выстрелов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Грайворонском городском округе по окраине поселка Горьковский выпущено шесть минометных снарядов, из-за чего выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, повреждена линия газоснабжения, пострадавших нет. Глава региона добавил, что в Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено четыре минометных снаряда, под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка - зафиксировано пять прилетов, осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия, там также нет пострадавших.