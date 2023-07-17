17 июля, 10:01

В Татарстане неизвестные повредили 29 надгробий на православном кладбище

Глава республики Рустам Минниханов поручил властям района оперативно восстановить все надгробия

КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Неизвестные разрушили 29 могильных памятников на православном кладбище в Алексеевском районе Татарстана. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов в своем Telegram-канале.

"В Алексеевском на православном кладбище повредили 29 могильных памятников. Чудовищный вандализм, иначе этот поступок не назовешь, шокирует", - говорится в сообщении.

По словам Демидова, глава Татарстана Рустам Минниханов поручил властям района оперативно восстановить все надгробия.

В пресс-службе МВД России по региону ТАСС сообщили, что на месте работают сотрудники полиции. "Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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