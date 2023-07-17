В Пенсильвании пять человек погибли из-за наводнения

Наводнение произошло в юго-восточной части штата в населенном пункте Аппер Мейкфилд

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Наводнение в штате Пенсильвания на северо-востоке США унесло жизни пяти человек, двое детей пропали без вести. Об этом в воскресенье сообщили представители местной полиции.

Наводнение произошло в юго-восточной части штата в небольшом населенном пункте Аппер Мейкфилд. "В общей сложности, семь человек пропали в ходе наводнения, было найдено пять тел. <...> Подобной по масштабам экстренной ситуации мы раньше не видели", - говорится в заявлении полиции городка, размещенном в соцсетях.

Местные экстренные службы пообещали продолжать поиски двух пропавших без вести детей и сделать все возможное, "чтобы вернуть их домой".

По данным телеканала CNN, юго-восточная Пенсильвания сильно пострадала от проливного дождя, который привел к затоплениям. За последний месяц на северо-востоке США выпало около 300% среднемесячной нормы осадков, что привело к наводнениям в некоторых районах штатов Вермонт, Нью-Йорк и Массачусетс.