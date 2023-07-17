СК возбудил дело после ДТП с грузовиком на Алтае, где пострадали 10 человек

Госпитализация им не потребовалась

БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с грузовиком в селе Элекмонар Республики Алтай, при котором пострадали 10 человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СУ СК.

"Следователями регионального управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сказано в сообщении.

Грузовик, в котором находились 14 человек, один из которых был несовершеннолетним, перевернулся 14 июля в Чемальском районе Республики Алтай. Грузовик ехал к Каракольским озерам, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика в кювет.

Ранее в МВД сообщалось, что вследствие происшествия пострадали 10 человек. Госпитализация им не потребовалась.