В Краснодаре задержали двух человек, вымогавших деньги через Telegram-канал

Полицейские в ходе обысков изъяли у них оргтехнику и черновики статей компрометирующего характера

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Краснодаре администратора и редактора Telegram-канала и сайта, вымогавших деньги у предпринимателей и чиновников за нераспространение ложной информации, порочащей честь и достоинство. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, предварительно установлено, что злоумышленники в 2021 году создали и в дальнейшем администрировали анонимные интернет-ресурсы. "На сайте и в Telegram-канале они публиковали информацию о представителях органов власти и предпринимателях Краснодарского края. Она содержала заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан. За их удаление и отказ от дальнейшего распространения сообщники вымогали крупные суммы", - сказала Волк.

Деньги потерпевшие переводили на криптокошельки, зарегистрированные на подставных лиц. "В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны предполагаемый администратор интернет-ресурсов и профессиональный редактор, который занимался подготовкой публикаций", - добавила представитель ведомства.

Полицейские в ходе обысков изъяли у них оргтехнику и черновики статей компрометирующего характера. Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы.