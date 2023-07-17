В Стамбуле задержали объявленного Россией в международный розыск главаря ОПГ Чихладзе

По данным отдела по борьбе с оргпреступностью стамбульского управления безопасности, криминальный авторитет "руководил из Турции акциями, которые самостоятельно и от имени ОПГ совершали ее участники в России и Азербайджане"

СТАМБУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Полиция Стамбула задержала главаря организованной преступной группировки Гурама Чихладзе, объявленного Россией в международный розыск по линии Интерпола. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении отдела по борьбе с оргпреступностью стамбульского управления безопасности.

В нем отмечается, что представители отдела задержали и заключили под стражу Чихладзе, главаря ОПГ Джаниева, 14 июля в ходе операции, проведенной в стамбульском районе Кючюкчекмедже. Во время допроса было установлено, что криминальный авторитет "руководил из Турции акциями, которые самостоятельно и от имени ОПГ совершали ее участники в России и Азербайджане, перемещался по турецкой территории на бронированных машинах в сопровождении вооруженной охраны и отвечал за деятельность ОПГ в Турции", говорится в сообщении.

По данным городского управления безопасности, Чихладзе возглавил преступное сообщество после убийства в 2016 году в Стамбуле вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский), которого называли заказчиком убийства главаря преступного мира на постсоветском пространстве Аслана Усояна (Дед Хасан). По обвинению в многочисленных преступлениях в РФ, в том числе убийствах, он был объявлен в розыск по линии Интерпола. С 2020 года Чихладзе находится в Турции.

В сообщении указывается, что 15 июля главарь ОПГ по решению судебных инстанций арестован и помещен в СИЗО.