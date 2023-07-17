Вьетнам из-за приближения тайфуна "Талим" эвакуирует 30 тыс. человек

Тайфун может стать самым сильным среди обрушившихся на север страны за последние три-пять лет, сообщил центр гидрометеорологического прогнозирования

ХАНОЙ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Вьетнама эвакуируют 30 тыс. человек из прибрежных районов северной части страны по мере приближения тайфуна "Талим". Об этом было заявлено на прошедшем в понедельник в режиме онлайн совещании национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Как отмечалось на совещании со ссылкой на расчеты национального центра гидрометеорологического прогнозирования, "Талим" станет самым сильным тайфуном среди обрушившихся на север Вьетнама за последние три-пять лет. Шторм движется в направлении провинции Куангнинь и города Хайфон со стороны китайского полуострова Лэйчжоу, постепенно усиливаясь.

Властям на местах поручено предпринять все необходимые меры, чтобы избежать гибели людей и свести к минимуму материальный ущерб, а также заранее мобилизовать все силы и средства для проведения мероприятий по реагированию на тайфун в пострадавших районах.

"Талим" стал первым тайфуном в этом сезоне во Вьетнаме. Ожидается, что в ближайшие дни он принесет в ряд прибрежных провинций северной части страны ливни и шквалистый ветер.