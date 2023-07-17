Полиция задержала подозреваемого по делу об обрушении жилого дома в Каире

В результате предварительного расследования выяснили, что причиной обрушения стал снос одной из несущих стен на первом этаже здания

КАИР, 17 июля. /ТАСС/. Полиция задержала собственника первого этажа обрушившегося в понедельник жилого дома в египетской столице. Об этом сообщил телеканал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на губернатора провинции Каир Халеда Абдель Аля.

В воскресенье газета Al-Ahram сообщила со ссылкой на местные власти об обрушении пятиэтажного дома в городе Рашид, расположенном в провинции Бухейра к северу от Каира.

По его данным, предварительное расследование показало, что причиной обрушения стал снос одной из несущих стен на первом этаже здания. "Задержанный собственник первого этажа совершил правонарушение без разрешения соседей, снеся одну из внутренних несущих стен", - приводит канал заявление губернатора.

По последним данным службы безопасности, число погибших в результате ЧП достигло восьми.

Инцидент произошел в районе Хадаик-эль-Кобба, расположенном в северной части столицы. На место прибыла команда спасателей, которая продолжает разбирать завалы. Пострадавшие доставлены в местную больницу.