На херсонском участке сухопутного коридора в Крым отменили комендантский час

Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что с главой Крыма Сергеем Аксеновым скоординировали мероприятия в связи с увеличением автотранспортного потока между регионами

ГЕНИЧЕСК, 17 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области отменили комендантский час на участке сухопутного коридора в Крым для возможности круглосуточного проезда после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора области Владимир Сальдо.

"В связи с сегодняшним ЧП на Крымском мосту подписал указ "О комендантском часе на территории Херсонской области". В целях обеспечения возможности круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов через Херсонскую область с территории Республики Крым в Ростовскую область отменили действие комендантского часа - до соответствующего моего указа - на маршрутах движения: Джанкой - Чонгар - Новоалексеевка - Мелитополь; Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Сальдо также сообщил, что "на рабочей встрече с главой Крыма Сергеем Валерьевичем Аксеновым скоординировали мероприятия в связи с увеличением автотранспортного потока между Херсонской областью и Республикой Крым". "Сейчас разгар курортного сезона, люди едут на полуостров отдыхать, им нужно обеспечить удобный проезд без пробок и очередей. Для ускорения проезда машин на всех трех автомобильных пунктах пропуска между Херсонщиной и Крымом будет увеличено количество персонала", - добавил он.

По его словам, грузовой транзитный транспорт сможет ездить, в том числе, ночью и не мешать личному автотранспорту. "Пассажирские автобусы продолжают ходить по расписанию. Скоординированы мероприятия с руководством Запорожской области и Донецкой Народной Республикой: на всем сухопутном альтернативном маршруте, проходящем по территории трех регионов, проверяется работа АЗС, пунктов питания, охраняемых стоянок. Чтобы избежать пробок приняты меры по распределению транспортного потока в Ростовской области равномерно по трем пропускным пунктам. На крайний случай на всех пропускных пунктах создаются пункты временного размещения для людей, предусматривается обеспечение водой, устанавливаются дополнительные туалеты. Работаем слаженно, уверены, что кардинально на транспортную ситуацию в Крыму, Херсонской области и в целом на юге Российской Федерации ЧП на Крымском мосту не повлияет", - отметил Сальдо.