Взорвавший железнодорожные пути под Брянском полностью признал вину

Преступление было совершено в 2022 году

ТАСС, 17 июля. Сергей Белавин, завербованный военной разведкой Украины и совершивший подрыв железнодорожных путей в Брянской области летом прошлого года, признал свою вину, передает корреспондент ТАСС из 2-го Западного окружного военного суда, где начались слушания дела.

"Обвинение понятно, виновным себя признаю в полном объеме", - сказал Белавин в суде.

По версии следствия, не позднее февраля 2019 года Белавин, находясь на территории Украины, за денежное вознаграждение был вовлечен представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и других вооруженных формирований в организованную группу с целью осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации.

Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, с апреля 2020 по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он посещал занятия по физической и психологической подготовке, где приобрел навыки обращения со взрывными устройствами. Чтобы совершить теракт после начала специальной военной операции, он в июне 2022 года прибыл в РФ, где на территории лесного массива в Брянской области для него был заранее оборудован тайник с гексогеновой взрывчаткой мощностью не менее 900 граммов в тротиловом эквиваленте, 2 минами, 8 электродетонаторами, 2 минными взрывателями, 2 запалами, 2 приемо-передающими устройствами и пультом дистанционного управления. Белавин забрал компоненты для одного взрывного устройства фугасного действия, которое 9 июля 2022 года заложил между шпалами на 153-м км перегона станций Песчаники - Робчик Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области, и в момент приближения грузового поезда совершил подрыв. В результате были повреждены участок полотна и грузовой поезд, на 10 часов было прервано движение на перегоне.

Белавину предъявлено обвинение по четырем статьям УК, в том числе теракте и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205 и ст. 205.3 УК РФ), первая из которых предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая - до пожизненного заключения. Белавин находится под стражей.