Более 94 млн рублей похитили у гендиректора одной из крупнейших стройфирм Красноярска

Предварительно установлено, что злоумышленник на поддельный паспорт потерпевшего восстановил SIM-карту и получили доступ к мобильному банку

КРАСНОЯРСК, 17 июля. /ТАСС/. Более 94 млн рублей похитили с банковского счета гендиректора строительной компании "Сибиряк" Владимира Егорова, находящегося под следствием по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В полицию обратились представители одного из банков с заявлением о хищении со счета их клиента более 94 млн рублей. Предварительно установлено, что злоумышленник на поддельный паспорт потерпевшего восстановил SIM-карту и получили доступ к мобильному банку, обналичив после этого более 94 млн рублей в то время, когда потерпевший находился под стражей", - сообщили в главке, подтвердив, что речь идет о Егорове.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В середине мая Егоров был арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве школы в Иланском. По информации прокуратуры, по указанию Егорова был привлечен оценщик, который на 391 млн рублей завысил стоимость строительства. Егоров полностью возместил ущерб в 391 млн рублей. 11 июля сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска изменил Егорову меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

СК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Построила в регионе более 1 кв. км жилой недвижимости.