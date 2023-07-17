В Оренбуржье суд остановил работу молокозавода на 45 суток по делу об отравлении детей

В пресс-службе суда сообщили, что на предприятии установили нарушения санитарных правил

ТАСС, 17 июля. Новотроицкий городской суд Оренбургской области приостановил на 45 суток деятельность Новотроицкого молокозавода ООО "Молоко" - производителя йогурта, который мог стать причиной отравления 36 дошкольников в Орске. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Суд приостановил деятельность молокозавода на 45 суток", - сообщили в управлении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, в ходе расследования причин заболевания на предприятии установили нарушения санитарных правил. "В судебном заседании факты нарушения предприятием действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнения санитарно-гигиенических мероприятий нашли подтверждение", - добавили в пресс-службе.

Выяснилось, что порядка 30 сотрудников предприятия были заражены стафилококком, сообщили ТАСС в суде. По информации областного управления Роспотребнадзора, в биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте, произведенном на молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А.

Вечером 11 июля стали поступать обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений Орска. Медицинская помощь понадобилась 36 детям, девять из них были госпитализированы. Источником отравления стал йогурт производства Новотроицкого молокозавода, который употребляли дети. В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело.