В Гонконге из-за тайфуна "Талим" пострадали девять человек

В городе действует 29 пунктов временного размещения: в них находятся 112 человек

ГОНКОНГ, 17 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек получили травмы в результате обрушения зданий и других инцидентов, вызванных в Гонконге тайфуном "Талим". Об этом сообщила в понедельник газета "Синдао жибао".

По ее данным, власти зарегистрировали 55 случаев падения деревьев и 2 подтопления. В городе действует 29 пунктов временного размещения: в них находятся 112 человек.

Четвертый в этом году в Тихоокеанском регионе тайфун "Талим" в понедельник вплотную приблизился к южному побережью Китая. Скорость ветра в его центре достигает 39 м/ с. В ближайшие часы он обрушится на побережье провинции Гуандун между городами Чжаньцзян (население около 1,95 млн человек) и Лэйчжоу (280 тыс.).

Власти Гонконга отложили все массовые мероприятия, запланированные на 16 июля, отменили занятия в школах в понедельник, наземный общественный транспорт частично приостановил движение. Гонконгская фондовая биржа решила не проводить торги в понедельник.

В ближайшие часы тайфун ударит по побережью южной китайской провинции Гуандун, говорится в прогнозе метеорологической обсерватории Гонконга.

По оценкам специалистов, скорость ветра в центре тайфуна достигает 39 м/с. Он ударит по побережью между городами Чжаньцзян (население около 1,95 млн человек) и Лэйчжоу (280 тыс. жителей).

Ожидается, что после этого он пересечет полуостров Лэйчжоу, вновь уйдет в море и потом вновь обрушится на побережье между Гуанси-Чжуанским автономным районом КНР и северной вьетнамской провинцией Куангнинь.

Тропический шторм "Талим" сформировался 15 июля в Южно-Китайском море. 16 июля вечером он превратился в тайфун и продолжает набирать силу.