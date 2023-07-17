В Донецке после обстрелов ВСУ без света остались более 21 тыс. абонентов

Восстановительные работы начнут, когда обстрелы стихнут

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Более 21 тыс. бытовых абонентов, а также 10 социальных объектов остались без электричества после обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

"Без напряжения 151 трансформаторная подстанция, 3 больницы, 7 школ, 21 400 бытовых абонентов в Петровском районе столицы ДНР", - сообщили в министерстве.

Восстановительные работы начнутся, когда обстрелы стихнут.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, район обстреливался с начала суток четыре раза, в том числе с использованием авиации. Пострадали два мирных жителя.